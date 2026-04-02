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Чем закончится сериал «Звонок из прошлого»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 2 апреля 2026 Дата обновления ответа: 2 апреля 2026

«Звонок из прошлого» — российский мелодраматический мини-сериал их четырех эпизодов, вышедший на телеканале «Домашний» в 2026 году.

О чем сериал

В центре сюжета — влюбленные Катя и Вадим, которые ведут счастливую и спокойную жизнь, однако идиллия дает трещину, когда в их жизни появляется Лина, бывшая возлюбленная Вадима. Выясняется, что у Лины есть от Вадима 16-летний сын, тогда как Катя и Вадим никак не могут завести ребенка. Лина стремится вернуть Вадима, надежного мужчину и преуспевающего врача. Сначала Вадим склоняется к тому, чтобы воссоединиться с Линой, но в итоге делает выбор в пользу Кати.

Что будет в концовке

В центре геронтологии происходит пожар, в эпицентре которого оказывается Вадим. Узнав об этом, Катя устремляется туда — она уже готова все ему простить. Вадим ценой ожогов спасает людей. После, в больнице, Вадим узнает от Лины, что на самом деле Гриша — не его сын. Однако Вадим не хочет отказываться от мальчика. Катя прощает Вадима и сообщает, что ждет от него ребенка.

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Звонок из прошлого
Звонок из прошлого мелодрама, драма
2026, Россия
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