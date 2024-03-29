Чем закончится сериал «Зонтик для подруг»?

Наш ответ:

Российский мелодраматический сериал «Зонтик для подруг» состоит из четырех эпизодов. Премьера состоялась в 2024 году. Это история о трех лучших подругах, которые дали друг другу слово, что ни при каких обстоятельствах не расстанутся.



Лера — успешная бизнесвумен, которая разошлась со своей первой любовью Сашей, неудачно вышла замуж, развелась, а затем встречалась с женатым мужчиной, который в итоге ее бросил, не желая рушить свою семью. Надя — бухгалтер, которая работает в фирме своего мужа Сергея. Ради супруга ей пришлось отказаться от своей мечты стать дизайнером одежды. Однажды выясняется, что Сергей ей изменяет со своей секретаршей Оксаной. Мужчина оставляет Надю, чтобы быть с Оксаной. Ася работает врачом в поликлинике. Она никогда не была замужем, но у нее возникает интерес к педиатру Игорю. Тот, однако, ее избегает.



Собравшись снова вместе, Лера, Надя и Ася клянутся, что больше не будут вступать в отношения с мужчинами, но спустя время они все же обустраивают личную жизнь. Надя наконец стала дизайнером одежды. Сергей пожалел, что бросил ее и решил вернуться. Надя его простила. Лера вновь сошлась с Сашей. Ася выяснила, почему Игорь не отвечал ей взаимностью. Дело в том, что его шантажировали. Когда эта проблема была решена, Ася и Игорь стали парой.