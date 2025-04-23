Меню
Чем закончится сериал «Злые люди» и кто убийца?

Чем закончится сериал «Злые люди» и кто убийца?

Олег Скрынько 23 апреля 2025 Дата обновления: 23 апреля 2025
Наш ответ:

«Злые люди» — российская детективная драма, вышедшая 27 марта 2025 года. Сезон состоит из восьми эпизодов. Сериал доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах Okko, Wink, KION и «Иви». Действие разворачивается в конце XIX века в Нижнем Новгороде, где идет подготовка к крупнейшей ярмарке. Покой в городе нарушает резонансное убийство богатейшего человека в лице предводителя губернского дворянства Нефедьева. Расследование возглавляет работник нижегородского сыска Алексей Лыков. В дальнейшем он сталкивается с масштабным заговором.

Главным злодеем оказывается князь Мамин, который стремился завладеть имением Нефедьева, а также заполучить Варвару, племянницу Евдокима. Ему это все-таки не удалось.

