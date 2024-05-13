Меню
Чем закончится сериал «Зло»?

Чем закончится сериал «Зло»?

Олег Скрынько 13 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Зло» — российский криминально-детективный сериал, вышедший в 2024 году. Шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре Wink. Действие разворачивается в Москве в 1979 году. Отправной точкой сюжета становится ограбление жилья прославленной балерины, в ходе которого была убита горничная. Грабители скрылись. Сыщик Игорь Анохин привлекает к расследованию своего друга Юрия Ельцова, который работает журналистом. Параллельно в Ереване случается крупное ограбление банка, за которым стоит нарочно выпущенный на свободу взломщик сейфов по прозвищу Махаон. Казалось бы, что эти два ограбления никак не связаны, однако по мере продвижения расследования Юрий осознает, что потянул за ниточку масштабного заговора, в который вовлечены члены ЦК.

В конце сериала Пахом подвергает пыткам разгадавшего шифр Ягодова, чтобы узнать планы братьев Ельцовых, но тот ничего не говорит и погибает. Наташа пытается помириться с Юрием, но тот ее отвергает. Шорин отравляет Ястреба. Тот умирает, но перед смертью рассказывает Юрию и Игорю обо всем, что знает. Тем временем Шорин нанимает головорезов с целью убить братьев Ельцовых. В итоге брат Юрия оказывается зарезан. Также жертвой ножевого ранения становится Алексей, подопечный Юрия. В тяжелом состоянии парень попадает в больницу. Шорин в итоге арестован. Юрий остается один. Он бросает все и отправляется в Воронеж.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

ЗЛО
ЗЛО детектив, исторический
2024, Россия
0.0
