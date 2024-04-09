Чем закончится сериал «Жизнь справок не дает»?

Наш ответ:

«Жизнь справок не дает» — российский мелодраматический сериал из четырех серий, вышедший в 2024 году. По сюжету выпускница школы Юля грезит о карьере дизайнера, но в ее жизни происходит череда событий, меняющая ее судьбу. Сначала умирает ее отец, а его квартира и банковские счета оказываются арестованы из-за долгов. Алла, мать Юли, вынужденная теперь работать официанткой, сходится с бизнесменом Олегом. Она беременеет, но во время родов умирает. Олег отказывается от ребенка. Это приводит к тому, что Юля остается одна с новорожденным братом.



Юля сходится с Филиппом, они собираются вместе воспитывать ребенка, которого назвали Юрой. При этом Юля скрывается от органов опеки, чтобы они не забрали у нее Юру. Юля находит пристанище у Светланы и ее мужа Дмитрия. Они привыкают к ребенку. Однажды, отлучившись ненадолго, Юля обнаруживает, что Светлана и Дмитрий сбежали с ребенком, оставив ей немного денег. Полиция находит похитителей и арестовывает их. Юра оказывается у Олега, который, согласно результату ДНК-теста, действительно является отцом мальчика. Он оформляет опеку над ребенком. Юля и Филипп снимают квартиру, взяв с собой Юру. Юля становится дизайнером.