Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал "Жить жизнь"?

Олег Скрынько 29 августа 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Сериал «Жить жизнь» еще далек от завершения. 12 сентября на стриминговой платформе Start начнет выходить второй сезон драмы с Любовью Аксеновой. И несмотря на наличие литературного первоисточника, все еще не ясно, как именно решат завершить историю авторы экранизации.

Во втором сезоне Аня начинает подозревать, что стала пешкой в чьей-то масштабной игре, и ключ к разгадке, возможно, скрыт в закрытом Клубе, где молодых людей обучают продвинутым техникам пикапа. Или, возможно, разгадка связана с новой знакомой — юной Софией, которая напоминает Аню в её молодости? Стремясь уберечь Софию от своих прежних ошибок, Аня рискует теми, кто ей дорог, и сталкивается с призраками своего прошлого. А отношения с Матвеем заставляют её задуматься: это настоящие чувства или всё-таки болезненная зависимость?

Жить жизнь
Жить жизнь триллер
2023, Россия
0.0
