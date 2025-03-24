Чем закончится сериал «Женское дело»?

«Женское дело» — российский криминально-детективный сериал, вышедший в 2020 году. Первый и единственный сезон состоит из шестнадцати эпизодов. Это история о двух следователях-женщинах Ирине Макаровой и Дине Волошиной, которые занимаются резонансным делом о нескольких ритуальных убийствах, совершенных одним маньяком. По ходу развития событий главные героини собирают улики. Параллельно демонстрируется работа судмедэкспертов и других связанных с расследованием специалистов.
В концовке выясняется, что совершенные преступления — дело рук патологоанатома Светланы Мальцевой. Долгое время она казалась преданным членом сыскной команды, поэтому ей удавалось не попадать под подозрение.
