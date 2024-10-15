Меню
Чем закончится сериал «Жена пациента Потапова»?

Чем закончится сериал «Жена пациента Потапова»?

Олег Скрынько 15 октября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Жена пациента Потапова» — российский мелодраматический сериал из четырех эпизодов, вышедший 9 октября 2024 года. Это история о девушке Анне Потаповой, которая в ранней молодости забеременела от любимого парня Павла. Однако он ей изменил, поэтому она вышла замуж за Андрея. Брак оказался не самым удачным, потому что Анна, несмотря на старания, так и не смогла полюбить Андрея. Кроме того, Анна ради семьи пожертвовала медицинской карьерой. Поворотной точкой в судьбе героини становится инфаркт Андрея. Мужчина попадает в больницу, где его хирургом оказывается Павел. Новая встреча Анны и Павла сопряжена с обидами и взаимными претензиями, но со временем их былая любовь разгорается вновь. В этой связи Анне предстает сделать тяжелый выбор.

Заканчивается сериал тем, что Андрей выздоравливает, а Павел увольняется и возвращается в родной город. К Анне приходит знакомая Андрея и рассказывает, что она ждет от него ребенка. Девушка просит Анну отпустить Андрея к ней, поскольку они любят друг друга. Анна соглашается и вновь сходится с Павлом.

