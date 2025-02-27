Чем закончится сериал «Желтый глаз тигра»?

Наш ответ:

«Желтый глаз тигра» — российский криминальный боевик, состоящий из 16 эпизодов. Премьера состоялась в 2018 году. Действие этой истории начинается в 1988 году в Калининграде. Четверо друзей празднуют окончание школы и раскрывают друг другу свои планы на будущее. Все они мечтают разбогатеть, занявшись янтарным бизнесом. В итоге так и случается, но парни превращаются в хладнокровных дельцов, которые готовы пойти на воровство и убийства. Через полтора десятилетия одному из героев приходится вступить в борьбу с бывшими друзьями, чтобы положить конец связанным с янтарем преступлениям.



Кончается сериал тем, что каждый получает по заслугам. Члены мафиозной организации арестованы в Москве — трое криминальных авторитетов и министр. Конь, Куплен и Васек погибают в Калининграде. Сергей Звягинцев и Маша стали парой. Они живут в Калининграде с тремя детьми Сергея. Левшин организовал выставку своих работ. Выздоровевшая Рита стала его женой. Янтаря в Калининграде все еще много. Завод по его обработке предлагают возглавить Звягинцеву.