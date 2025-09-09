Чем закончится сериал «Зеркало для оборотня»?

Наш ответ:

«Зеркало для оборотня» — российский мелодраматический сериал из 8 эпизодов, вышедший на телеканале «Домашний» в ноябре 2023 года.

О чем сериал

Главная героиня Вера вступает в брак с Денисом, которого она считает идеальным мужем, но на деле он лицемерный манипулятор, который пойдет на что угодно ради достижения своих корыстных целей. В итоге Денис подставляет Веру, которая по ложному обвинению в убийстве попадает в колонию и лишается права опеки над своими детьми. Выйдя на свободу, Вера стремится вернуть своих детей.

Что будет в конце

В концовке Денис узнает, что Вера жива и пытается снова от нее избавиться, но ему это не удается. Веру спасает Рома, они становятся парой. Катя возвращается к отцу. Она говорит ему, что осталась без денег. Пришлось все продать, даже квартиру. Денис получает по заслугам. На Катю завели дело о мошенничестве и шпионаже.