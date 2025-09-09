Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал «Зеркало для оборотня»?

Чем закончится сериал «Зеркало для оборотня»?

Олег Скрынько 9 сентября 2025 Дата обновления: 9 сентября 2025
Наш ответ:

«Зеркало для оборотня» — российский мелодраматический сериал из 8 эпизодов, вышедший на телеканале «Домашний» в ноябре 2023 года.

О чем сериал

Главная героиня Вера вступает в брак с Денисом, которого она считает идеальным мужем, но на деле он лицемерный манипулятор, который пойдет на что угодно ради достижения своих корыстных целей. В итоге Денис подставляет Веру, которая по ложному обвинению в убийстве попадает в колонию и лишается права опеки над своими детьми. Выйдя на свободу, Вера стремится вернуть своих детей.

Что будет в конце

В концовке Денис узнает, что Вера жива и пытается снова от нее избавиться, но ему это не удается. Веру спасает Рома, они становятся парой. Катя возвращается к отцу. Она говорит ему, что осталась без денег. Пришлось все продать, даже квартиру. Денис получает по заслугам. На Катю завели дело о мошенничестве и шпионаже.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Зеркало для оборотня
Зеркало для оборотня мелодрама
2023, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше