Чем закончится сериал "Заговор на одиночество"?

Наш ответ:

Сериал «Заговор на одиночество завершается следующим образом»:



После жестокого избиения Виктора коварная Ирина намеренно препятствует его госпитализации, заманивая бессознательного мужчину к себе домой. Пока Сергей отлучается за мазью, она делает провокационные фото с Виктором, которые тут же отправляет Нине. Вернувшийся Сергей разоблачает подлый план, но Ирина переходит к угрозам — шантажирует самоубийством и расправой над Ниной. Виктор даёт жёсткий отпор, а Сергей раскрывает Нине правду, включая готовящееся предложение руки и сердца. Не сумев разрушить отношения, Ирина устраивает покушение на Сергея, но сама погибает в результате несчастного случая. Тем временем Виктор и Нина преодолевают страхи и готовятся к свадьбе, как и две другие влюблённые пары — Сергей с Ольгой и Степан с Алёной. Зло наказано, герои обретают долгожданное счастье.