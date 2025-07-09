Меню
Чем закончится сериал "Заговор на одиночество"?

Олег Скрынько 9 июля 2025 Дата обновления: 9 июля 2025
Наш ответ:

Сериал «Заговор на одиночество завершается следующим образом»:

После жестокого избиения Виктора коварная Ирина намеренно препятствует его госпитализации, заманивая бессознательного мужчину к себе домой. Пока Сергей отлучается за мазью, она делает провокационные фото с Виктором, которые тут же отправляет Нине. Вернувшийся Сергей разоблачает подлый план, но Ирина переходит к угрозам — шантажирует самоубийством и расправой над Ниной. Виктор даёт жёсткий отпор, а Сергей раскрывает Нине правду, включая готовящееся предложение руки и сердца. Не сумев разрушить отношения, Ирина устраивает покушение на Сергея, но сама погибает в результате несчастного случая. Тем временем Виктор и Нина преодолевают страхи и готовятся к свадьбе, как и две другие влюблённые пары — Сергей с Ольгой и Степан с Алёной. Зло наказано, герои обретают долгожданное счастье.

Заговор на одиночество
Заговор на одиночество мелодрама
2023, Россия
