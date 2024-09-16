Чем закончится сериал "Забытая любовь"?

Наш ответ:

«Забытая любовь» — новая мелодрама, премьера которой состоялась на канале «Домашний» 13 сентября 2024 года, мгновенно захватив внимание зрителей. Рассказываем, чем закончилась новинка, состоящая из четырех эпизодов.



В центре сюжета — пара архитекторов Надя и Андрей, переживающих финансовые трудности, болезнь матери и проблемы с зачатием. Ситуация осложняется с появлением бывшего одноклассника Нади, Кирилла, который предлагает им участие в строительстве. Однако, когда Надя отказывается, Кирилл пытается убить ее. Андрей спасает жену, но попадает под арест. Позже выясняется, что Надя беременна от Андрея. В итоге герои собираются вместе — Надя, Андрей, Кирилл и их общая знакомая Катя. Разговор между ними приводит к осознанию, что все трудности, которые они пережили, лишь укрепили их отношения и сделали их сильнее.