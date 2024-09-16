Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал "Забытая любовь"?

Чем закончится сериал "Забытая любовь"?

Олег Скрынько 16 сентября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Забытая любовь» — новая мелодрама, премьера которой состоялась на канале «Домашний» 13 сентября 2024 года, мгновенно захватив внимание зрителей. Рассказываем, чем закончилась новинка, состоящая из четырех эпизодов.

В центре сюжета — пара архитекторов Надя и Андрей, переживающих финансовые трудности, болезнь матери и проблемы с зачатием. Ситуация осложняется с появлением бывшего одноклассника Нади, Кирилла, который предлагает им участие в строительстве. Однако, когда Надя отказывается, Кирилл пытается убить ее. Андрей спасает жену, но попадает под арест. Позже выясняется, что Надя беременна от Андрея. В итоге герои собираются вместе — Надя, Андрей, Кирилл и их общая знакомая Катя. Разговор между ними приводит к осознанию, что все трудности, которые они пережили, лишь укрепили их отношения и сделали их сильнее.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Забытая любовь
Забытая любовь мелодрама
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше