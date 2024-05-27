Чем закончится сериал "Забери меня к себе"?

Наш ответ:

Сергей заботится о Лизе, но возвращается Виктор, который, узнав о смерти Алины и инфаркте Михаила Петровича, берет на себя роль хозяина и выгоняет Сергея. Марина забирает Лизу к себе, так как девочка отказывается возвращаться домой. Сергей обращается в органы опеки и признается, что не является отцом Лизы, но солгал, чтобы девочку не отправили в детский дом.



Лера узнает, что Андрей в полиции, и сообщает об этом Сергею. Виктор соглашается отказаться от детей, если Михаил Петрович отдаст ему дом. Сергей решает забрать Андрея и Лизу. Андрей узнает, что Сергей его настоящий отец и рассказывает об этом сестре. Сергей обещает Михаилу Петровичу, что не оставит детей. Лера идет к Сергею, несмотря на уговоры матери. Сергей заявляет, что больше её не отпустит. Они женятся, и на свадьбу приезжает мать Леры, которую пригласил Сергей.