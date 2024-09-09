Чем закончится сериал «За первого встречного»?

Наш ответ:

«За первого встречного» — российский мелодраматический сериал, вышедший в феврале 2021 года. Это история о дочери преуспевающего предпринимателя Саше Савельевой, которая в преддверии свадьбы застает своего жениха Антона с другой женщиной. В отместку Саша выходит замуж за первого попавшегося мужчину, которым оказывается Сергей. При этом Саша считает, что Сергей — обычный водитель, хотя на самом деле он является крупнейшим менеджером в компании ее отца. Между тем Антон всячески пытается добиться прощения Саши. Запутавшись в этом любовном треугольнике, главная героиня оказывается в эпицентре запутанной интриги, в которую также вовлечены враги ее семьи.



В концовке сериала выясняется, что Антон плел козни против Сергея. Доходит до того, что Сергея задерживают за мошенничество, но в итоге Антон сам оказывается арестован. Сергея освобождают. Он и Саша ссорятся из-за того, что мужчина пока не хочет детей. Но он не знает, что Саша уже беременна. Сергей улетает во Францию. Вернувшись в Россию через восемь месяцев, он наконец узнает о беременности Саши. Сергей и Саша мирятся и вновь играют свадьбу — на этот раз не фиктивную, а настоящую. Прямо со свадьбы Саша едет в роддом.