Чем закончится сериал «Яблоко раздора»?

Наш ответ:

«Яблоко раздора» — российский мелодраматический мини-сериал, вышедший на телеканале «Домашний» в сентябре 2023 года. Главной героиней выступает жизнерадостная девушка из провинции Светлана, которая сходится с преуспевающим начальником строительной компании Андреем. Света уверена, что это отношения на всю жизнь, но для Андрея это лишь способ развеяться после проблемного брака с Ритой. Света обнаруживает, что беременна и с радостью сообщает новость возлюбленному. Андрей собирается окончательно разойтись с Ритой, но узнает, что она тоже ждет ребенка, забеременев с помощью ЭКО. Света и Рита рожают в один день. Свете говорят, что ее ребенок умер. Через три года она видит сына Риты о имени Митя и осознает, что это ее дитя.



По ходу развития сюжета Рита делает тест ДНК и убеждается, что растила не своего ребенка. Андрей сообщает, что он пошел на подмену ради семейного счастья. Рита рассказывает обо всем Свете и извиняется. Света радуется, что воссоединится со своим сыном, но мальчик не хочет расставаться с Ритой. Андрея задерживает полиция. Мите плохо со Светой, он пытается сбежать, он заболевает. На помощь приходит Рита. Походит год. Света сошлась с Вадимом и ждет от него ребенка. Рита тоже обрела нового возлюбленного. Рита и Света вместе воспитывают Митю.