Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал «Яблоко раздора»?

Чем закончится сериал «Яблоко раздора»?

Олег Скрынько 3 июля 2025 Дата обновления: 3 июля 2025
Наш ответ:

«Яблоко раздора» — российский мелодраматический мини-сериал, вышедший на телеканале «Домашний» в сентябре 2023 года. Главной героиней выступает жизнерадостная девушка из провинции Светлана, которая сходится с преуспевающим начальником строительной компании Андреем. Света уверена, что это отношения на всю жизнь, но для Андрея это лишь способ развеяться после проблемного брака с Ритой. Света обнаруживает, что беременна и с радостью сообщает новость возлюбленному. Андрей собирается окончательно разойтись с Ритой, но узнает, что она тоже ждет ребенка, забеременев с помощью ЭКО. Света и Рита рожают в один день. Свете говорят, что ее ребенок умер. Через три года она видит сына Риты о имени Митя и осознает, что это ее дитя.

По ходу развития сюжета Рита делает тест ДНК и убеждается, что растила не своего ребенка. Андрей сообщает, что он пошел на подмену ради семейного счастья. Рита рассказывает обо всем Свете и извиняется. Света радуется, что воссоединится со своим сыном, но мальчик не хочет расставаться с Ритой. Андрея задерживает полиция. Мите плохо со Светой, он пытается сбежать, он заболевает. На помощь приходит Рита. Походит год. Света сошлась с Вадимом и ждет от него ребенка. Рита тоже обрела нового возлюбленного. Рита и Света вместе воспитывают Митю.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать)
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше