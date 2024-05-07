Чем закончится сериал «Я знаю, кто тебя убил»?

Наш ответ:

«Я знаю, кто тебя убил» — российский детективный триллер, состоящий из восьми эпизодов. Первые четыре стали доступны в онлайн-кинотеатре Wink 1 мая, тогда как остальные серии выйдут 8 мая. По этой причине на данный момент нет информации о том, чем закончится эта история.



Сериал повествует о хромом сисадмине по имени Герман, который кажется тихим и смиренным человеком. У него было тяжелое детство. Единственным по-настоящему близким и любимым человеком для него была его сестра Ева, однако она совершила самоубийство при странных обстоятельствах. Девушка оставила записку, в которой просит никого не винить в ее смерти, но Герман уверен, что в трагедии виноват Олег, муж Евы, и его новая жена Ольга. Чтобы отомстить им, Герман похищает их маленькую дочь. При этом мужчина не требует выкуп. Его цель — заставить страдать обидчиков так же, как страдает от утраты он. Чтобы понять мотив похитителя, Олегу и Ольге приходится вернуться к забытому прошлому.