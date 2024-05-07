Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал «Я знаю, кто тебя убил»?

Чем закончится сериал «Я знаю, кто тебя убил»?

Олег Скрынько 7 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Я знаю, кто тебя убил» — российский детективный триллер, состоящий из восьми эпизодов. Первые четыре стали доступны в онлайн-кинотеатре Wink 1 мая, тогда как остальные серии выйдут 8 мая. По этой причине на данный момент нет информации о том, чем закончится эта история.

Сериал повествует о хромом сисадмине по имени Герман, который кажется тихим и смиренным человеком. У него было тяжелое детство. Единственным по-настоящему близким и любимым человеком для него была его сестра Ева, однако она совершила самоубийство при странных обстоятельствах. Девушка оставила записку, в которой просит никого не винить в ее смерти, но Герман уверен, что в трагедии виноват Олег, муж Евы, и его новая жена Ольга. Чтобы отомстить им, Герман похищает их маленькую дочь. При этом мужчина не требует выкуп. Его цель — заставить страдать обидчиков так же, как страдает от утраты он. Чтобы понять мотив похитителя, Олегу и Ольге приходится вернуться к забытому прошлому.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Я знаю, кто тебя убил
Я знаю, кто тебя убил детектив, триллер
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше