Чем закончится сериал «Я заберу твою любовь»?

«Я заберу твою любовь» — российский мелодраматический мини-сериал, вышедший на телеканале «Домашний» в 2023 году. По сюжету врач Лена Варлакова впервые устроилась на работу и готовится выйти замуж за нейрохирурга Олега Максимова. Мешает счастью Лены настойчивые ухаживания со стороны успешного бизнесмена Эдуарда Лузянина. Используя свое влияние, Лузянин подставляет Олега и вынуждает его отречься от Лены. В итоге девушка выходит замуж за Лузянина, но полюбить его так и не смогла. Спустя время она узнает, Олег оставил ее, потому что был несправедливо осужден. Теперь Лена намерена вернуть свою жизнь и любовь.



Лена начинает навещать Олега в колонии. Когда Лузянин узнает об этом, а также о ее беременности, он выгоняет ее. Также Лузянин становится виновен в смерти Анны Ивановны, заперев ее в подвале. После Лузянин поручает своему подручному убить Олега. Тот выживает, но остается покалечен. Оставшись без денег и продав квартиру, Олег с матерью перебирается в деревню. Так случается, что на медицинский вызов к маме Олега приезжает Лена. Узнав, что Олег не женат, она рассказывает ему, что беременна от него. Они начинают жить вместе. К Олегу возвращается способность ходить.



Тем временем доказательства злодеяний Лузянина выходят наружу — информацию слил его помощник. Лузянин собирается бежать, но узнает, что Лена теперь с выжившим Олегом. Лузянин похищает Лену, угрожая ей пистолетом. В машине, застрявшей в снегу, у Лены начинаются роды. Лузянин несет ее в ближайший поселок. Лене удается передать свою геолокацию. Роды проходят удачно. Лузянина арестовывают. Олег и Лена рады рождению сына. В дальнейшем пара решает усыновить мальчика Андрея из детского дома.