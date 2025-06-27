Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал «Я заберу твою любовь»?

Чем закончится сериал «Я заберу твою любовь»?

Олег Скрынько 27 июня 2025 Дата обновления: 27 июня 2025
Наш ответ:

«Я заберу твою любовь» — российский мелодраматический мини-сериал, вышедший на телеканале «Домашний» в 2023 году. По сюжету врач Лена Варлакова впервые устроилась на работу и готовится выйти замуж за нейрохирурга Олега Максимова. Мешает счастью Лены настойчивые ухаживания со стороны успешного бизнесмена Эдуарда Лузянина. Используя свое влияние, Лузянин подставляет Олега и вынуждает его отречься от Лены. В итоге девушка выходит замуж за Лузянина, но полюбить его так и не смогла. Спустя время она узнает, Олег оставил ее, потому что был несправедливо осужден. Теперь Лена намерена вернуть свою жизнь и любовь.

Лена начинает навещать Олега в колонии. Когда Лузянин узнает об этом, а также о ее беременности, он выгоняет ее. Также Лузянин становится виновен в смерти Анны Ивановны, заперев ее в подвале. После Лузянин поручает своему подручному убить Олега. Тот выживает, но остается покалечен. Оставшись без денег и продав квартиру, Олег с матерью перебирается в деревню. Так случается, что на медицинский вызов к маме Олега приезжает Лена. Узнав, что Олег не женат, она рассказывает ему, что беременна от него. Они начинают жить вместе. К Олегу возвращается способность ходить.

Тем временем доказательства злодеяний Лузянина выходят наружу — информацию слил его помощник. Лузянин собирается бежать, но узнает, что Лена теперь с выжившим Олегом. Лузянин похищает Лену, угрожая ей пистолетом. В машине, застрявшей в снегу, у Лены начинаются роды. Лузянин несет ее в ближайший поселок. Лене удается передать свою геолокацию. Роды проходят удачно. Лузянина арестовывают. Олег и Лена рады рождению сына. В дальнейшем пара решает усыновить мальчика Андрея из детского дома.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Я заберу твою любовь
Я заберу твою любовь мелодрама
2023, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать)
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше