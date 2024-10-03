Меню
Чем закончится сериал "Я все исправлю сама?"

Олег Скрынько 3 октября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

В финальных эпизодах сериала «Я все исправлю сама» интрига накаляется до предела. Оля, одержимая идеей увидеть близнецов, находит способ узнать их адрес и начинает следить за семьей. Сравнивая фотографии близнецов с детскими снимками своих детей, она замечает поразительное сходство. Оля убеждена, что была обманута и использована — для рождения этих детей взяли ее яйцеклетку. Вопрос только в одном: как это доказать?

Неожиданно Оля узнает, что родители близнецов ищут няню, и одна Светлана уже приглашена на собеседование. Решив воспользоваться этим шансом, Оля выдает себя за няню и проникает в дом. Чем больше времени она проводит в семье, тем сильнее ее растущее убеждение: мать близнецов, Таня, слишком увлечена карьерой и не уделяет детям должного внимания. Для Оли это становится очередным подтверждением того, что Таня недостойна ни своих детей, ни любящего мужа. Дмитрий, по ее мнению, гораздо лучше, чем Валера — заботливый, внимательный, настоящий идеал.

Постепенно в голове Оли зарождается мысль: она заслуживает эту семью больше, чем Таня. Теперь ее цель — занять место соперницы.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Я все исправлю сама
Я все исправлю сама мелодрама
2024, Россия
0.0
