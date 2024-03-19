Меню
Чем закончится сериал «Я вернусь за тобой»?

Олег Скрынько 19 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Я вернусь за тобой» — российский мини-сериал, вышедший в 2024 году. Четырехсерийный фильм повествует о преуспевающем предпринимателе Сергее, который планируется жениться на своей девушке Лере и купить жилье в Москве. Однако главного героя гложет воспоминание о своей первой возлюбленной Алине, которая попала под машину незадолго до запланированной свадьбы. Отец Алины, не одобрявший ее союз с Сергеем, сообщил ему, что девушка погибла.

Выясняется, что отец Алины обманул Сергея. На самом деле Алина выжила, но из-за полученных травм осталась инвалидом. Под напором отца она вышла замуж за Виктора. Их брак не сложился, поскольку Виктор потерял все свои деньги, начал пить, а затем бросил Алину с двумя детьми — девочкой Лизой и мальчиком Андреем, который позже сбежал из дома. Тяжело больная Алина умирает. Выясняется, что отцом Андрея является Сергей. В итоге Сергей добивается опеки над Андреем и Лизой, а затем воссоединяется с Лерой. Они женятся.

