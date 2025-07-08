Чем закончится сериал "Я тебя не отпущу"?

Наш ответ:

«Я тебя не отпущу» - мелодраматический сериал, вышедший на канале Домашний в 2023 году. Он завершается следующим образом:



Казалось бы, у Полины идеальная жизнь: успешный муж Константин, взрослая дочь Вера, готовящаяся к свадьбе. Но когда Полина решает урезать семейные расходы, чтобы устроить дочери пышную свадьбу, и нанимает инструктора по вождению Николая, её мир рушится. Она узнаёт, что муж давно изменяет и даже купил квартиру любовнице на деньги, отложенные на свадьбу. Полина решает бороться: сближается с Николаем, разоблачает мужа и его молодую пассию. После развода Константин остаётся ни с чем — любовница ему надоела, а Полина, напротив, начинает новую жизнь. Николай делает ей предложение, но Константин пытается вернуться, переписав квартиру на дочь. Однако правда всплывает: оказывается, он изменял жене все годы брака, и даже Вера об этом знала. В финале Полина окончательно уходит от мужа и выбирает Николая. Константин теряет всё, а героиня обретает свободу и новое счастье.