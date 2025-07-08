Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал "Я тебя не отпущу"?

Чем закончится сериал "Я тебя не отпущу"?

Олег Скрынько 8 июля 2025 Дата обновления: 8 июля 2025
Наш ответ:

«Я тебя не отпущу» - мелодраматический сериал, вышедший на канале Домашний в 2023 году. Он завершается следующим образом:

Казалось бы, у Полины идеальная жизнь: успешный муж Константин, взрослая дочь Вера, готовящаяся к свадьбе. Но когда Полина решает урезать семейные расходы, чтобы устроить дочери пышную свадьбу, и нанимает инструктора по вождению Николая, её мир рушится. Она узнаёт, что муж давно изменяет и даже купил квартиру любовнице на деньги, отложенные на свадьбу. Полина решает бороться: сближается с Николаем, разоблачает мужа и его молодую пассию. После развода Константин остаётся ни с чем — любовница ему надоела, а Полина, напротив, начинает новую жизнь. Николай делает ей предложение, но Константин пытается вернуться, переписав квартиру на дочь. Однако правда всплывает: оказывается, он изменял жене все годы брака, и даже Вера об этом знала. В финале Полина окончательно уходит от мужа и выбирает Николая. Константин теряет всё, а героиня обретает свободу и новое счастье.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Я тебя не отпущу
Я тебя не отпущу мелодрама
2023, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше