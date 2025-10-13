«Я построю наш дом» — мелодраматический сериал, который целиком вышел на канале «Домашний» 1 октября 2025 года.

Чем закончится сериал «Я построю наш дом»

На юбилее сурового строителя Тимура Апташева его семья сталкивается с трагедией: у невестки Нины, жены его сына Павла, случается выкидыш. Чтобы справиться с горем, Нина возвращается к работе в компании свекра. Ее первым проектом становится постройка особняка для блогерши Валерии и ее жениха, музыканта Клима, в котором Нина узнает своего старого друга.



Их рабочие встречи наполняются теплом, особенно на фоне предательства мужа: Павел уже два года изменяет Нине с бухгалтером Аллой. Ради сына Саши и видимости благополучия Нина пытается сохранить семью, но после нового разоблачения уходит от мужа к матери.



Оставшись без поддержки и работы, героиня вынуждена устроиться в супермаркет. Единственной опорой для нее становится Клим, чьи отношения с Валерией также рушатся. Однако Тимур, желая вернуть внука под свой контроль, заставляет Павла подать на лишение Нины родительских прав. Им это удается, и мальчика забирают у матери.



Переломный момент наступает, когда Нина узнает о своей беременности от Клима. Эта новость и осознание, что Павел равнодушен к сыну, заставляют Тимура перейти на сторону невестки. В итоге Нине и Климу удается вернуть Сашу, создать новую семью и родить общего ребенка, обретая, наконец, долгожданное счастье.

