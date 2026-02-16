Оповещения от Киноафиши
Чем закончится сериал «Я найду тебя через года»?

Чем закончится сериал «Я найду тебя через года»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 16 февраля 2026

«Я найду тебя через года» — российский мелодраматический мини-сериал, вышедший в 2026 году на телеканале «Домашний».

О чем сериал

Отправной точкой сюжета становится автокатастрофа, в которой гибнут дели, а учительница музыки Маша теряет дочь Алису. Впрочем, тело девочки так и не найдено. Убитая горем Маша решает начать новую жизнь. Он разводится с Олегом и уходит с работы. Через восемь лет становится известно, что Алиса жива. После автокатастрофы она оказалась у бездетной пары. После смерти приемной матери Алиса воссоединяется с Машей, уже будучи подростком и одаренной пианисткой. Однако Маша утратила способность воспринимать музыку, а Олег со своей новой семьей жаждет заполучить дочь. Еще один ключевой персонаж этой истории — преподаватель музыки Федор, который готовит Алису к поступлению в консерваторию. Алиса и Федор влюбляются друг в друга.

Чем закончится сериал?

Маша борется с Олегом, у них случается ссора. Алиса подслушивает их и сбегает из дома, обидевшись на маму. Позже, однако, девушка осознает, что отец все время настраивал ее против матери. Маша не забирает заявление, написанное на Олега. Маши и Алиса мирятся.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Я тебя найду через года
Я тебя найду через года мелодрама, драма
2026, Россия
0.0
