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Чем закончится сериал «Я иду искать 2»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 25 апреля 2026 Дата обновления ответа: 25 апреля 2026

Вторая часть детективного цикла «Я иду тебя искать» называется «За закрытыми дверями» (2021, канал ТВЦ). Это мини-сериал на 2 серии.

Сюжет: старый дом готовят к сносу, но жильцы одной из квартир не выходят на связь. Когда полиция вскрывает дверь, внутри обнаруживают тело пожилой женщины — её отравили. За дело берутся следователь Максим Швец и его практикантка Мила Пятница.

Мила находит в архиве дело, связанное с этим домом — похожее преступление случалось здесь десятки лет назад. Как обычно в этом цикле, ключ к разгадке современного убийства лежит в событиях прошлого. Именно в архивных материалах Мила находит нити, которые ведут к настоящему преступнику.

В финале убийца разоблачён, а Мила в очередной раз доказывает, что её феноменальная память и упорство — главное оружие в расследовании. Личная линия между ней и Швецом тоже получает развитие — пока осторожное, но заметное.

Всего в цикле «Я иду тебя искать» вышло уже 10 частей, каждая — отдельное расследование с теми же героями.

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Я иду искать драма, комедия
2023, Россия
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