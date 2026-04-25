Чем закончится сериал «Я иду искать 2»?

Вторая часть детективного цикла «Я иду тебя искать» называется «За закрытыми дверями» (2021, канал ТВЦ). Это мини-сериал на 2 серии.

Сюжет: старый дом готовят к сносу, но жильцы одной из квартир не выходят на связь. Когда полиция вскрывает дверь, внутри обнаруживают тело пожилой женщины — её отравили. За дело берутся следователь Максим Швец и его практикантка Мила Пятница.

Мила находит в архиве дело, связанное с этим домом — похожее преступление случалось здесь десятки лет назад. Как обычно в этом цикле, ключ к разгадке современного убийства лежит в событиях прошлого. Именно в архивных материалах Мила находит нити, которые ведут к настоящему преступнику.

В финале убийца разоблачён, а Мила в очередной раз доказывает, что её феноменальная память и упорство — главное оружие в расследовании. Личная линия между ней и Швецом тоже получает развитие — пока осторожное, но заметное.

Всего в цикле «Я иду тебя искать» вышло уже 10 частей, каждая — отдельное расследование с теми же героями.