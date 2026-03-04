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Чем закончится сериал "Я буду помнить"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 4 марта 2026 Дата обновления ответа: 4 марта 2026

«Я буду помнить» — остросюжетный сериал, увидевший свет в 2026 году. Рассказываем, чем он завершился.

Какой финал у сериала

Сериал «Я буду помнить» заканчивается следующим образом. В финале Дима через старых знакомых выясняет, что страницу Риты в соцсети пасут люди Агапова, и Ирина понимает: предатель — свой же, из отдела. Им оказывается её собственный начальник-полковник, который годами крышевал алмазный бизнес криминального авторитета.

Рита готова рваться к мужу, но Матвей уговаривает её переждать: бандиты уже рядом. Когда Ирина и Дима вычисляют «крота», люди Агапова окружают дом в Еленовке. Рита и Матвей пытаются уйти через лес к заброшенному прииску, но их настигают у старой штольни.

В последний момент группе захвата Ирины удается окружить банду. Агапова и его людей берут, предателя-полковника задерживают. Рита и Матвей остаются живы. Главная героиня наконец осознаёт, кто её настоящая семья, и получает шанс на спокойную жизнь без оглядки на криминальное прошлое.

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Я буду помнить
Я буду помнить мелодрама, драма
2026, Россия
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