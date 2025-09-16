Меню
Чем закончится сериал «Взятка»?

Чем закончится сериал «Взятка»?

Олег Скрынько 16 сентября 2025 Дата обновления: 16 сентября 2025
Наш ответ:

«Взятка» — российский мелодраматический мини-сериал, вышедший на телеканале «Домашний».

О чем сериал

В центре сюжета — Елена, возглавляющая лучшую гимназию в городе. В ранней молодости она стала жертвой предательства со стороны возлюбленного и лучшей подруги Сони, а также потеряла ребенка. Все это побудило ее забыть о семейной жизни и заняться карьерой. Однажды к Лене обращается Соня с просьбой зачислить дочь Олю в гимназию. Лена едва узнает бывшую подругу — муж умер, а сама она тяжело болеет. Сжалившись, Лена соглашается помочь за внушительную взятку, тем самым отомстив Соне.

Что будет в конце?

Костя хочет быть с Леной, для чего похищает Олю. Он считает, что ему поможет шантаж, но это не помогает — Лена отказывается. Полиция находит Олю и Лену, а также арестовывает Костю. Перед арестом Косте удается выстрелить в Лену. Она попадает в больницу, ей делают операцию. Тем временем Семен присматривает за квартирой Лены и за Олей. Он начинает ухаживать за Леной. Та идет на поправку. В итоге Лена счастлива с Семеном.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Взятка
Взятка мелодрама
2025, Россия
0.0
