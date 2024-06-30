Меню
Чем закончится сериал «Высшая мера»?

Олег Скрынько 30 июня 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
«Высшая мера» — российский сериал из двенадцати эпизодов, вышедший в 2024 году. Действие разворачивается в 1974 году в Ярославле, где одновременно происходят два страшных преступления: психически нездоровый физик обезглавливает соседку, тогда как в подвале многоэтажки обнаруживают тело уголовника, убитого ударом шила в ухо. Эти два дела оказываются связаны с главным грачом психиатрической больницы Михаилом Нагорных и его замом. За расследование берется детектив Егор Таболин.

Таболин выясняет, что на самом деле Нагорных является серийным убийцей Иваном Бурдасовым, которого якобы расстреляли в 1940-х годах. Бурдасов расправился с настоящим Нагорных, присвоив его личность и документы. Также Бурдасов убивал коллег и друзей Нагорных, чтобы те не разоблачили его. Орудие убийства — шило — маньяк прятал в своей трости. В итоге злодея ловят и приговаривают к высшей мере наказания.

