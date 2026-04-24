Чем закончится сериал «Выход есть всегда»?

Российский мелодраматический сериал «Выход есть всегда» (2026) начинается с того, что Руслан покидает свою жену Ирину и уходит к любовнице. В результате суда опека над сыном Кириллом достается Ирине, но Руслан намерен отобрать ребенка. В дальнейшем с Ириной начинают происходить неприятные странности. Доходит до того, что на Ирину совершается покушение. Вместе с влюбленным в нее молодым адвокатом Никитой, Ирина пытается найти того, кто хочет причинить ей вред. Главный подозреваемый – Руслан. Но вскоре героиня понимает, что опасность грозит и ему.

Чем закончится сериал?

Выясняется, что козни против Ирины строила ее подруга Кристина, которая также убила Сергея. Кристина во всем сознается, когда похищает Ирину и удерживает ее в лесу. Однако благодаря собаке и полиции Иру и ребенка удается спасти. Кристину арестовывают. Руслан выздоравливает. Он хочет вернуться в Ире, но та уже счастлива с Никитой.