Чем закончится сериал «Выбор сердца»?

«Выбор сердца» — российский мелодраматический мини-сериал из четырех эпизодов, вышедший на телеканале «Домашний» 16 сентября 2024 года.

О чем сериал

Главной героиней выступает реаниматолог Катя Соколова, собирающаяся выйти замуж и уже вынашивающая ребенка. Однако счастливое будущее оказывается на грани краха, когда Катю избивает на улице избивает агрессивный мужчина. Ребенок в утробе погибает, а жених отказывается от свадьбы и уходит. Полиция же бездействует. Через год Катя сходится с преуспевающим предпринимателем Михаилом, но оказывается, что его младший брат Иван — тот самый злодей, чьи побои привели к потере ребенка.

Чем заканчивается эта история

Катя стремится добиться справедливости. Тем временем под пагубной властью Ивана оказывается девушка Рита. В концовке Рита мирится с Иваном и соглашается забрать из полиции свое заявление по поводу его злодейства. Рита тайком узнает, что это Иван угнал авто Миши. Иван пытается выдворить Риту из страны. Антон узнает, что Рита уехала с Иваном и бросается ее спасать. Иван в итоге избивает Антона. На место прибывают Катя и Михаил. Они спасают Риту, а Ивана наконец-то задерживает полиция. Катя счастлива с Михаилом.