Ваши билеты в личном кабинете
Чем закончится сериал «Выбираю нас»?

Олег Скрынько 5 июня 2025 Дата обновления: 5 июня 2025
Наш ответ:

«Выбираю нас» — российский мелодраматический мини-сериал из четырех эпизодов. Премьера состоялась на телеканале «Домашний» 30 мая 2025 года. В центре сюжета — дочь преуспевающего бизнесмена Маша, у которой все складывается наилучшим образом. Идиллия прерывается, когда отец Олег гибнет, а за наследство начитается ожесточенная борьба. Согласно завещанию, имущество покойного достается его жене Ларисе. Вскоре после этого Машу ради Ларисы бросает ее жених Андрей.

Андрей задумал избавиться от Маши, но ему это не удается. Александр, Матвей и Лера спасают Машу. Лариса бросает Андрея, поскольку тот ей изменил. Также выясняется, что Лариса провела махинацию с завещанием Олега. Нотариус предлагает Маше заявить об этом в полицию, но она отказывается. Вместо этого она сосредотачивается на последней воле отца — спасти компанию. Заканчивается сериал тем, что Лера и Матвей женятся, а Маша сходится с Александром. Александр доказывает возлюбленной, что на самом желе никогда не был женат.

Выбираю нас
Выбираю нас мелодрама
2025, Россия
