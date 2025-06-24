Чем закончится сериал "Второй брак"?

Наш ответ:

«Второй брак» - новый отечественный сериал в комедийном жанре, который продолжает выходить на телеэкраны прямо сейчас. Сериал транслируется на российском телеканале ТНТ. Так как последние серии еще не вышли на экраны, сказать концовку невозможно. Ждите финал сезона, чтобы узнать, чем все завершится.



Напомним сюжет, если вы вдруг забыли. Арина и Боря — пара, которая прошла через многое. Позади — первые браки с обидами, рутиной и разочарованиями. А теперь — второй шанс, в котором нет места притворству. Во втором браке они могут быть собой: честными, уязвимыми, настоящими. Это отношения не про быт и проблемы, а про близость, тепло и любовь, которую ценят особенно сильно после пройденных испытаний.