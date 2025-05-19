Меню
Чем закончится сериал "Вторая жизнь Веры"?

Чем закончится сериал "Вторая жизнь Веры"?

Олег Скрынько 19 мая 2025 Дата обновления: 20 мая 2025
Наш ответ:

Сериал «Вторая жизнь Веры» закончился следующим образом:

После увольнения Веры и её признания в краже протокола, на Николая начинают давить в СИЗО. Вернувшись домой, Вера находит квартиру перевёрнутой, а сына — пропавшим. Она считает, что Даня у Леры, но та говорит, что они расстались несколько часов назад. Антон, скрывавший, что жил с Инной ради её отца, теперь угрожает Вере: или она отдаёт протокол, или рискует потерять сына. Даню держат, требуют выдать документы, но он молчит. Алина, услышав разговор Антона с помощником, сообщает Вере, что мальчика похитили. Вера пытается спасти и сына, и мужа, но осознаёт — выбора нет. Она отдаёт протокол, надеясь на безопасность Дани. Однако вскоре выясняется, что существует аудиозапись совещания. Алина передаёт диктофон. В итоге Антон арестован, Николая отпускают под подписку, а семья собирается за общим столом. Вера просит прощения за прошлое.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Вторая жизнь Веры
Вторая жизнь Веры мелодрама
2025, Россия
0.0
