Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал «Вторая сторона правды»?

Чем закончится сериал «Вторая сторона правды»?

Олег Скрынько 27 февраля 2025 Дата обновления: 27 февраля 2025
Наш ответ:

«Вторая сторона правды» — российский мелодраматический сериал, вышедший на телеканале «Домашний». Главной героиней выступает женщина по имени Соня, которой, казалось бы, не приходится жаловаться на жизнь. У нее есть муж Женя, являющийся писателем, а также сын-студент Петя. Сама же Соня работает тренером по художественной гимнастике. Однако далеко не все в жизни семейства идеально. Женя угодил в творческий кризис, Петя становится лудоманом, а невестка Алиса пренебрегает воспитанием маленькой дочки. Петя и Алиса собираются развестись. Пока Соня готовит ученицу к важным соревнованиям, Женя и Алиса заводят роман. Жизнь Сони идет крахом, но на помощь ей приходит сосед Вадим, который пытается добиться опеки над сыном с экс-женой.

В конце сериала Соня забирает Петю из клиники и пересказывает ему все, что с ней произошло. Петя идет на поправку, но опасается, что пагубная зависимость вновь заявит о себе. Соня делает все, чтобы помочь сыну. Она изучает игроманию. В то же время Соня обретает счастье с Вадимом. Он предлагает пожениться, Соня отвечает согласием.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Вторая сторона правды
Вторая сторона правды мелодрама
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать)
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше