Чем закончится сериал «Вторая сторона правды»?

Наш ответ:

«Вторая сторона правды» — российский мелодраматический сериал, вышедший на телеканале «Домашний». Главной героиней выступает женщина по имени Соня, которой, казалось бы, не приходится жаловаться на жизнь. У нее есть муж Женя, являющийся писателем, а также сын-студент Петя. Сама же Соня работает тренером по художественной гимнастике. Однако далеко не все в жизни семейства идеально. Женя угодил в творческий кризис, Петя становится лудоманом, а невестка Алиса пренебрегает воспитанием маленькой дочки. Петя и Алиса собираются развестись. Пока Соня готовит ученицу к важным соревнованиям, Женя и Алиса заводят роман. Жизнь Сони идет крахом, но на помощь ей приходит сосед Вадим, который пытается добиться опеки над сыном с экс-женой.



В конце сериала Соня забирает Петю из клиники и пересказывает ему все, что с ней произошло. Петя идет на поправку, но опасается, что пагубная зависимость вновь заявит о себе. Соня делает все, чтобы помочь сыну. Она изучает игроманию. В то же время Соня обретает счастье с Вадимом. Он предлагает пожениться, Соня отвечает согласием.