Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал «Вторая семья»?

Чем закончится сериал «Вторая семья»?

Олег Скрынько 11 июня 2025 Дата обновления: 11 июня 2025
Наш ответ:

«Вторая семья» — российский сериал в жанре детективной драмы. По сюжету Ольга Крапивина 14 лет назад стала жертвой маньяка, проведя в его плену больше шести месяцев, а затем родила от насильника сына, который не знает, кто его отец. Все это обернулось для Ольги психической травмой, которая вылилась в интимофобию. Это значит, что она может вступать в половые связи, но не может быть в близких отношениях с мужчинами. Отвергнутый Ольгой ухажер, также являющийся ее начальником, отправляет главную героиню в ссылку в ее родные края, где промышляет банда налетчиков. Ольга твердо намерена раскрыть это дело.

В концовке выясняется, что Топоров — предатель. По ходу развития истории между Ольгой и Тороповым завязались близкие отношения, но в последней серии героиня осознала, что ее коллеги — и есть та банда, которая наводит страх на город. Именно работники полиции во главе с манипулятором и социопатом Тороповым являются преступниками. В итоге Торопов отправился в тюрьму, а Ольга уехала в Москву. Позже она получает известие, что Торопова могут выпустить раньше срока, что намекает на второй сезон.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Вторая семья
Вторая семья детектив, драма
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше