Чем закончится сериал "Вспоминая тебя"?

Наш ответ:

Людмила попадает в больницу, а к Андрею возвращается память. Он вспоминает, что его похитили, вкололи что-то, а потом он очнулся среди мигрантов в далёкой Сибири, где их держали в рабстве. Андрей находит документы, которые раскрывают всю правду о происходящем, но этим подписывает себе смертный приговор. Его враг, который всегда завидовал успехам Андрея, был готов избавиться от него навсегда. Рядом с успешным Андреем, у которого была своя фирма и красавица-жена, он всегда чувствовал себя на вторых ролях и решил захватить всё. Однако его план провалился, потому что настоящая любовь основана на глубоком понимании друг друга. Людмила смогла спасти Андрея, поняв его без слов.