Чем закончится сериал «Всем по 50»?

Олег Скрынько 20 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Всем по 50» — российский сериал, в котором сочетаются комедия и мелодрама. Премьера состоялась в 2023 году. Сезон включает восемь эпизодов. По сюжету экс-преподавательница Юлия, разведясь с Арсением, решает посвятить себя внуку, взрослым детям в лице Николая и Лены, а также невестке Ирине. Будучи чрезвычайно активной женщиной, она однажды попадает в череду нелепых событий. Тогда же судьба сводит ее с бывшим летчиком Романом. Эта встреча побуждает Юлию начать жить не для других, а для себя. В заключительной серии Юлия исчезает. На звонки она не отвечает. В итоге Роман находит Юлию. Они становятся парой. Они решают начать новую жизнь на пенсии. Николай остается с Ириной, а Наташа, дочь Николая, сходится со Славиком.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Всем по 50
Всем по 50 мелодрама
2023, Россия
0.0
