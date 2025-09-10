Меню
Чем закончится сериал "Все средства хороши"?

Олег Скрынько 10 сентября 2025 Дата обновления: 10 сентября 2025
Наш ответ:

«Все средства хороши» — российская мелодрама, вышедшая на «Домашнем» в 2024 году. Шоу полюбилось целевой аудитории канала благодаря ярким образам и захватывающему сюжету.

Синопсис гласит:

Дарья Ушакова после 20 лет брака узнаёт об измене мужа и решает отомстить.

Чем закончится сериал «Все средства хороши»

Дарья Ушакова, сотрудница НИИ, живёт с мужем Алексеем и дочерью Сашей. Семья готовится к фарфоровой свадьбе, но Алексей не приходит на праздник, а вскоре выясняется, что у него роман с молодой женщиной Евой. Встретив бывшего возлюбленного соперницы Ивана, Даша сначала пытается вернуть мужа, но отношения рушатся окончательно: Алексей уходит, а Иван остаётся рядом. Между ними зарождается роман, несмотря на разницу в возрасте и сопротивление дочери. Алексей пытается вернуть жену, но поздно — Дарья выбирает Ивана. В финале герои мирятся и готовятся к свадьбе, в то время как Алексей остаётся в одиночестве.

