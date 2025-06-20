Чем закончится сериал «Все равно ты моя»?

Наш ответ:

«Все равно ты моя» — российский мелодраматический мини-сериал из четырех эпизодов, вышедший 18 апреля 2023 года на телеканале «Домашний». Главной героиней выступает Вита Денисова, которая вернулась на похороны бабушки в родной городок, но так там и осталась. Она берет под опеку дочь Артема, который угодил в тюрьму, а также сходится с Вадимом. Казалось бы, что он станет опорой для Виты, но на деле он оказывается манипулятором и лудоманом. Артем выходит на свободу, но тут же попадает под машину.



В дальнейшем брат Виты по имени Дима становится жертвой похищения. Выясняется, что за этим стоит друг Вадима. Артем пытается помочь и предостерегает Виту, что Вадим опасен. В ходе следствия выясняется, что Вадим продал машину Виты, чтобы покрыть свои долги. Кроме того, именно Вадим был за рулем авто, которое сбило Артема. В концовке Вадим снова похищает Диму, а также хочет насильно забрать Виту и Дашу. Артем спешит на помощь, но Вадим его избивает. На место прибывает полиция и арестовывает Вадима. В итоге Артем и Вита становятся парой. Вместе с Татьяной они запускают кризисный центр. Дима поступает в университет.