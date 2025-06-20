Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал «Все равно ты моя»?

Чем закончится сериал «Все равно ты моя»?

Олег Скрынько 20 июня 2025 Дата обновления: 20 июня 2025
Наш ответ:

«Все равно ты моя» — российский мелодраматический мини-сериал из четырех эпизодов, вышедший 18 апреля 2023 года на телеканале «Домашний». Главной героиней выступает Вита Денисова, которая вернулась на похороны бабушки в родной городок, но так там и осталась. Она берет под опеку дочь Артема, который угодил в тюрьму, а также сходится с Вадимом. Казалось бы, что он станет опорой для Виты, но на деле он оказывается манипулятором и лудоманом. Артем выходит на свободу, но тут же попадает под машину.

В дальнейшем брат Виты по имени Дима становится жертвой похищения. Выясняется, что за этим стоит друг Вадима. Артем пытается помочь и предостерегает Виту, что Вадим опасен. В ходе следствия выясняется, что Вадим продал машину Виты, чтобы покрыть свои долги. Кроме того, именно Вадим был за рулем авто, которое сбило Артема. В концовке Вадим снова похищает Диму, а также хочет насильно забрать Виту и Дашу. Артем спешит на помощь, но Вадим его избивает. На место прибывает полиция и арестовывает Вадима. В итоге Артем и Вита становятся парой. Вместе с Татьяной они запускают кризисный центр. Дима поступает в университет.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Все равно ты моя
Все равно ты моя мелодрама
2023, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше