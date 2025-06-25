Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал «Все как у людей»?

Чем закончится сериал «Все как у людей»?

Олег Скрынько 25 июня 2025 Дата обновления: 25 июня 2025
Наш ответ:

«Все как у людей» — российский детективно-мелодраматический сериал. Первый сезон вышел в 2021 году, а второй — в 2023 году. По сюжету старший следователь Следственного комитета Кира Ардова по долгу службы перебирается из Москвы в городок Междуреченск. Она берется за расследование смерти местного предпринимателя Виктора Бокова. Напарником Киры становится оперативник Олег Вебер. Отношения между ними не складываются.

В концовке жена Виктора Наталья убеждает Киру, что не причастна к гибели мужа. Несмотря на это, Парфенов арестовывает Наталью и отстраняет от дела Киру. Кира сообщает Олегу, что Галина, мать Бокова, изменяла мужу Ивану с фермером Мичковым. Того задерживают. На Галину нападают и бьют ножом. В больнице она просит Киру приехать к ней. Галина ей признается, что убила Ивана, а затем и Виктора. Виктор шантажировал Галину убийством отца и поднимал руку на Наталью. Рассказав это, Галина умирает. Вернувшись домой, Кира застает бывшего мужа Игоря с дочерью. Девочка сбегает, а Игоря убивает Виталик Погорелов, которого Кира в прошлом посадила в тюрьму. Выясняется, что именно он ударил ножом Галину. Олег спасает Киру от Виталика.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Все как у людей. Продолжение
Все как у людей. Продолжение мелодрама, детектив
2023, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше