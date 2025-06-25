Чем закончится сериал «Все как у людей»?

Наш ответ:

«Все как у людей» — российский детективно-мелодраматический сериал. Первый сезон вышел в 2021 году, а второй — в 2023 году. По сюжету старший следователь Следственного комитета Кира Ардова по долгу службы перебирается из Москвы в городок Междуреченск. Она берется за расследование смерти местного предпринимателя Виктора Бокова. Напарником Киры становится оперативник Олег Вебер. Отношения между ними не складываются.



В концовке жена Виктора Наталья убеждает Киру, что не причастна к гибели мужа. Несмотря на это, Парфенов арестовывает Наталью и отстраняет от дела Киру. Кира сообщает Олегу, что Галина, мать Бокова, изменяла мужу Ивану с фермером Мичковым. Того задерживают. На Галину нападают и бьют ножом. В больнице она просит Киру приехать к ней. Галина ей признается, что убила Ивана, а затем и Виктора. Виктор шантажировал Галину убийством отца и поднимал руку на Наталью. Рассказав это, Галина умирает. Вернувшись домой, Кира застает бывшего мужа Игоря с дочерью. Девочка сбегает, а Игоря убивает Виталик Погорелов, которого Кира в прошлом посадила в тюрьму. Выясняется, что именно он ударил ножом Галину. Олег спасает Киру от Виталика.