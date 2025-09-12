Меню
Чем закончится сериал «Время прощать»?

Олег Скрынько 12 сентября 2025 Дата обновления: 12 сентября 2025
Наш ответ:

«Время прощать» — российский мелодраматический мини-сериал из четырех эпизодов, вышедший на телеканале «Домашний» 11 сентября 2024 года.

О чем сериал

Главными героями выступают супруги Катя и Алексей Бажовы, на чье счастливой семейной жизни поставило крест убийство девочки, жившей по соседству. Поскольку на месте преступления была обнаружено авто Кати, полиция подозревает Бажовых, однако по ходу следствия становится ясно, что убийца собирался расправиться с самой Катей. Но то это мог быть?

Что будет в конце

В финале выясняется, что покушение на Катю и смерть девочки — дело рук любовницы Алексея по имени Инна. Она хотела устранить Катю, но ошиблась и убила Яну. Инну задерживают. Катя рассказывает сыну, что беременна. Она собиралась пойти на аборт, но передумала. Спустя 7 месяцев родня Кати торжественно встречает ее с младенцем в роддоме.

