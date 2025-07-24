Меню
Чем закончится сериал «Время надежды»?

Чем закончится сериал «Время надежды»?

Олег Скрынько 24 июля 2025 Дата обновления: 24 июля 2025
Наш ответ:

«Время надежды» — российский мелодраматический мини-сериал, вышедший весной 2023 года. Главной героиней выступает Надежда, которая грезит о настоящей любви и счастливом будущем. Ее с детства любит прилежный и робкий Егор. Когда он решается сделать Наде предложение, она влюбляется в его друга-ловеласа Ивана. Надя выходит за Ивана замуж и поселяется у свекрови. У Нади рождается сын Ванечка. Мать Ивана недолюбливает Надю, но обожает внука. Внезапно Иван погибает, а Ванечка пропадает. Надя намеренна во что бы то ни стало отыскать сына.

При помощи Егора Наде удается выйти на след сына. Встретиться с Ванечкой Надя должна в рамках телевизионного шоу, которым занимается Игорь. Надя видится с мальчиком до эфира, но осознает, что это не ее сын. Несмотря на все это, в итоге Наде удается отыскать своего сына благодаря медальону — мальчик под именем Витя оказался в приемной семье, где с ним жестоко обращаются. Наде удается через суд получить опеку над сыном. Егор уходит от Марины и сходится с Надей.

