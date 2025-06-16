Меню
Чем закончится сериал «Волчий берег»?

Чем закончится сериал «Волчий берег»?

Олег Скрынько 16 июня 2025
Наш ответ:

«Волчий берег» — российский криминальный боевик, премьера которого состоялась 2 июня 2025 года. В центре сюжета — капитан полиции Виктор Новиков, который отправляется из Москвы в поселок в Псковской области, чтобы расследовать произошедшие там два преступления, имеющие для него личное значение. Напарником Новикова становится майор Казанцев.

Постепенно Новиков выясняет, что за преступлениями стоит некий злодей, дергающий за ниточки из тени. При этом он явно получает информацию от кого-то, кто причастен к следствию. Главным злодеем оказываются Кузьмич и Рубцов. При помощи уловки Кузьмича удается вывести на чистую воду — он сам сдает бандитов, на которых работал. Таким образом, ситуация в поселке разрешается благополучно: массовых беспорядков и бойни удается избежать. В итоге в поселке открывают оздоровительный комплекс.

