Чем закончится сериал "Вместе навсегда"?

В пятницу, 13 августа, телеканал «Россия 1» завершит премьерный показ сериала «Вместе навсегда». Сегодня зрители увидят финальные серии этой драмы о корысти, предательстве, верности и чувствах, которые проходят проверку временем. Чтобы узнать, как закончится история, зрителям предстоит увидеть последние эпизоды в эфире канала.



В центре сюжета — Катя и Саша, влюблённые, которые собираются пожениться. Однако во время знакомства с родителями они обнаруживают, что их семьи являются заклятыми врагами. На пути к счастью влюблённым встаёт богатый бизнесмен Роман Гордеев, владелец подпольного казино, который готов на всё ради завоевания Кати. Несмотря на её верность Саше и одержимость младшей сестры Лизы Романом, обстоятельства вынуждают Катю и Сашу расстаться. Но смогут ли они действительно отказаться друг от друга?