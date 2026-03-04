Чем закончится сериал "Виновница"?

«Виновница» — отечественный мелодраматический сериал, увидевший свет в 2026 году.

Какой финал у сериала

Сериал «Виновница» закончился следующим образом. Талантливый хирург Марина Романова становится жертвой подставы: после сложнейшей операции, где она спасла пациента, коллеги во главе с главврачом Светланой Акуловой и собственным мужем Вадимом подбрасывают ей «ошибку». На самом деле именно Акулова покалечила мотогонщика Бориса, но все улики ловко подчистили, а Марину отправили в колонию на три года.



В тюрьме женщина теряет ребенка, но не теряет себя — проводит рискованную операцию в санчасти, спасая подругу. Тем временем на воле правда начинает пробиваться наружу: всплывает видеозапись, доказывающая вину Акуловой. Борис, увидев, как Марина на самом деле пыталась ему помочь, решает поддержать ее.



В финале Марину оправдывают прямо в зале суда, но с судимостью дорога в медицину заказана. Она устраивается сиделкой к Борису. В откровенном разговоре выясняется, что из-за его жены она потеряла не только работу, но и ребенка. Потрясенный Борис решает бороться за свою жизнь и за нее. В итоге справедливость торжествует: карьера Акуловой рушится, Марину возвращают в больницу, а Борис, забрав сына от бывшей жены, предлагает ей стать настоящей семьей. Пройдя через ад, героиня обретает и любовь, и любимое дело.