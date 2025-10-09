Оповещения от Киноафиши
Чем закончится сериал "Виноделы"?

Чем закончится сериал "Виноделы"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 9 октября 2025 Дата обновления ответа: 9 октября 2025

«Виноделы» — мелодраматический сериал, ставший одной из главных новинок 2025 года.

Чем закончится сериал «Виноделы»

Финал первого сезона «Виноделов» — это настоящий эмоциональный шторм, где личные трагедии героев достигают предела, а само будущее винодельни оказывается под угрозой. Сюжет стартует с шокирующего для Паши открытия, запускающего цепь роковых событий. Узнав о своей бесплодности и поверив, что Костя — сын его брата Николая, он, пребывая в отчаянии, подписывает договор о продаже своей доли коварному конкуренту Толе. Этот шаг ставит Гордеевых на грань разорения и вынуждает их согласиться на те же условия, что приводит Сергея к сердечному приступу.

Казалось бы, конец неминуем: Паша сломлен и собирается вернуться в Челябинск. Однако разговор с отцом переворачивает всё. Сергей раскрывает правду об ЭКО и благородном поступке Николая, возвращая сыну веру в себя. Паша находит последнюю уцелевшую бутылку вина «Коротышка», созданного братом, и с ней появляется на престижной выставке. «Коротышка» становится сенсацией, получая звание лучшего вина 2025 года и возвращая винодельне имя и надежду.

Но за светлой победой следует мрачная тень: оправившийся после приступа Сергей совершает отчаянный поступок — поджигает собственные виноградники, оставляя зрителей в растерянности и ожидании нового сезона.

