Чем закончится сериал «Ветреная женщина»: краткое содержание и спойлеры

Наш ответ:

В заключительной, 12-й серии Светлана узнает о том, что Никита неравнодушен к Лие. После разговора с отцом оскорбленная невеста решает обвинить разлучницу в краже драгоценностей. Вскоре за Лией приезжают стражи порядка и увозят ее в следственный изолятор. Никита сразу же понимает, что девушку оговорили, и просит Свету забрать заявление. Та отказывается, и Никита решает отказаться от своей доли имущества ради Лии. Ее отпускают, влюбленные решают уехать из города как можно скорее. Никита не подозревает, что партнер Александра Ивановича заказал его убийство. В пути Никита и Лия попадают в подстроенную аварию.