Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал «Ветреная женщина»: краткое содержание и спойлеры

Чем закончится сериал «Ветреная женщина»: краткое содержание и спойлеры

Елена Королева 9 декабря 2021 Дата обновления: 16 апреля 2025
Наш ответ:

В заключительной, 12-й серии Светлана узнает о том, что Никита неравнодушен к Лие. После разговора с отцом оскорбленная невеста решает обвинить разлучницу в краже драгоценностей. Вскоре за Лией приезжают стражи порядка и увозят ее в следственный изолятор. Никита сразу же понимает, что девушку оговорили, и просит Свету забрать заявление. Та отказывается, и Никита решает отказаться от своей доли имущества ради Лии. Ее отпускают, влюбленные решают уехать из города как можно скорее. Никита не подозревает, что партнер Александра Ивановича заказал его убийство. В пути Никита и Лия попадают в подстроенную аварию.

Лию увозят в реанимацию, объятый горем Никита отправляется в больницу, чтобы быть рядом с ней.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Кирилл Жандаров
Кирилл Жандаров
Kirill Zhandarov
Валерия Ходос
Валерия Ходос
Valeriya Khodos
Ольга Лукьяненко
Olga Lukyanenko
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше