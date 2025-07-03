Чем закончится сериал "Весна свела нас с ума"?

Наш ответ:

«Весна свела нас с ума» - мелодраматический сериал, вышедший в 2023 году. Телесериал сразу же полюбился публике благодаря увлекательному сюжету и колоритным персонажам. Он закончился следующим образом:



Певица Алина спустя 15 лет возвращается в родной город и случайно узнаёт, что её дочь, которую она считала мёртвой, жива. Оказалось, новорождённую Соню увезли из роддома, где заведующая торговала детьми. Теперь девочка живёт в детдоме, откуда сбегает, вскрыв банкомат. Подруга Алины, Татьяна, помогает установить истину: Соня — дочь Алины и её школьной любви Максима. Девочка с неохотой принимает родителей, ведь у каждого — своя личная жизнь. Но в финале они воссоединяются, и Соня загадывает желание, чтобы семья снова стала единой.