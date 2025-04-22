Чем закончится сериал "Верните мне мужа"?

Наш ответ:

«Верните мне мужа» - новинка, вышедшая на канале ТВ-Центр в 2025 году. Сериал завершился следующим образом:



Финал телесериала раскрывает множество тайн. Маргарита узнаёт, что Михаил лгал о поездке в Саратов — он ездил в Волгоград, где встретился с отцом-убийцей, который отбывает срок. Тот внушил Мише, что у него "ген убийцы", и такими будут его дети. Приёмный брат Степан дал ему таблетки и убедил продать квартиру, завидуя его успеху. Маргарита объяснила, что никакого "гена убийцы" нет. Михаил раскаялся и помирился с Леной, пригласив Маргариту на свадьбу. Другие клиенты — Виктория и Сергей — с помощью Маргариты тоже преодолели кризис. Маргарита сближается с Маратом — у них начинаются отношения.