Чем закончится сериал "Верните мне мужа"?

Олег Скрынько 22 апреля 2025 Дата обновления: 22 апреля 2025
Наш ответ:

«Верните мне мужа» - новинка, вышедшая на канале ТВ-Центр в 2025 году. Сериал завершился следующим образом:

Финал телесериала раскрывает множество тайн. Маргарита узнаёт, что Михаил лгал о поездке в Саратов — он ездил в Волгоград, где встретился с отцом-убийцей, который отбывает срок. Тот внушил Мише, что у него "ген убийцы", и такими будут его дети. Приёмный брат Степан дал ему таблетки и убедил продать квартиру, завидуя его успеху. Маргарита объяснила, что никакого "гена убийцы" нет. Михаил раскаялся и помирился с Леной, пригласив Маргариту на свадьбу. Другие клиенты — Виктория и Сергей — с помощью Маргариты тоже преодолели кризис. Маргарита сближается с Маратом — у них начинаются отношения.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Верните мне мужа
Верните мне мужа мелодрама
2025, Россия
0.0
