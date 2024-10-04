Меню
Чем закончится сериал «Варяги»?

Чем закончится сериал «Варяги»?

4 октября 2024
Наш ответ:

«Варяги» — российский криминальный боевик, состоящий из шестнадцати эпизодов. Премьера состоялась 23 сентября 2024 года. Действие разворачивается в 1990-х годах в городке Горовец, что в Псковской области. Отправной точкой сюжета становится арест половины руководства местного ОВД. Случилось это в связи с борьбой за крупнейший в городе легальный бизнес — процветающий цементный завод. В эти края для наведения порядка прибывает группа московских оперов в лице Сергея Малахова, Вадима Груздева и Ивана Шадрина.

В заключительной серии герои обнаруживают, что завод на самом деле не работает и используется как склад для хранения контрабандных товаров. В то же время преступная группировка во главе с Сажиным и мэром города не отступает. Злодеи организовывают похищение Ольги, чтобы путем шантажа вернуть арестованную фуру с наркотиками и добиться прекращения расследования. Однако Малахов и его коллеги не сдаются. В ходе кульминационной схватки Сажин ранит Малахова, но в итоге оказывается схвачен правоохранителями. Ольгу спасают. Против Сажина выдвигается обвинение в организации заказных убийств. На скамью подсудимых попадает и мэр.

