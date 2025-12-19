Чем закончится сериал «Варвара не летает»?

«Варвара не летает» — российский детективно-мелодраматический мини-сериал из двух эпизодов, вышедший на телеканале ТВЦ 12 декабря 2025 года.

О чем сериал

Влюбленные Варя и Кирилл отправляются на самолете в Москву из Владивостока, чтобы вместе поступить в МГУ, сыграть свадьбу и завести ребенка. По пути самолет совершает аварийную посадку в Сибирске, где живет тетка Вари. Перепуганная девушка отказывается лететь дальше, так что Кирилл улетает в столицу один. Спустя 13 лет Варя растит сына Сашу и работает в местном музее. Там она находит тайник с акростихом, в котором зашифрован путь к старинному купеческому кладу. Разыскивая этот же клад, в Сибирск прибывает Кирилл. Теперь главным героям предстоит вместе разгадать загадку, а также разобраться в своих отношениях.

Что показали в концовке?

Варя и Кирилл находят все реликвии и приносят их в музей. Обрадованный дедушка расставляет находки по своим местам. Внезапно Лена достает пистолет и угрожает всем присутствующим. Деду становится плохо. Лена признается, что ненавидит Варю из-за того, что та получила ее дом. Лена требует отдать ей клад, но тут врывается полиция и арестовывает ее. В финале Варя и Кирилл отвозят сына на лечение глаз.