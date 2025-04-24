Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал "Варино счастье"?

Чем закончится сериал "Варино счастье"?

Олег Скрынько 24 апреля 2025 Дата обновления: 24 апреля 2025
Наш ответ:

«Варино счастье» — российский мелодраматический сериал из восьми эпизодов, вышедший на телеканале «Домашний» 21 апреля 2025 года. Это история о девушке Варе, чей роман с Геннадием оборачивается катастрофой, потому что молодой человек оказывается тираном и лгуном. Варя решает сбежать, взяв с собой сына, но Геннадий их находит. Чтобы наказать Варю, он обвиняет ее в воровстве драгоценностей. В итоге Варя попадает в тюрьму. В колонии ей тяжело, но лучиком надежды становится встреча с добрым врачом Андреем Осиным. В то же время Геннадий начинает отношения с другой женщиной и настраивает сына против мамы. Выйдя на свободу, Варя собирается отомстить. При поддержке Андрея она хочет отыскать пропавшую жену Геннадия. По ходу расследования Варя осознает, что ее сыну грозит большая опасность.

В концовке Геннадий похищает Варю, ее сына, а также Татьяну, однако Андрею удается их спасти. После Варя и Татьяна посещают женщину, чью дочь убил Геннадий. Геннадия арестовывают. Варя выходит замуж за Андрея.

